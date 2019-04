Retour sur l'opération "Sauver les enfants" victimes de la guerre

" Save the Children " est une organisation internationale d’aide aux enfants, fondée en 1919, qui est aujourd’hui implantée dans 120 pays. Au Danemark, la création de Red Barnet (la branche danoise de Save the Children) date du 14 mars 1945. Le pays sort alors relativement indemne de la guerre. Dans les 5 années qui vont suivre, le Danemark va mettre sur pied une opération sans précédent afin de venir en aide aux enfants victimes de la guerre.

Cette action a permis de nourrir et de soigner plus de 500.000 enfants par l’envoi de colis et de matériel dans les écoles de 11 pays européens ! 63 millions de repas ont été distribué dans 11 pays d’Europe. 21.000 enfants âgés de 6 à 12 ans – parmi les plus fragiles – ont pu en plus bénéficier de séjours de 3 mois dans des familles d’accueil au Danemark, en traversant l’Europe dévastée, l’Allemagne détruite au terme de voyages en train de plusieurs jours. Comment un tel élan de solidarité précurseur des grandes actions humanitaires à venir est-il passé quasiment inaperçu ?

Elodie de Sélys reçoit Jacqueline Hale de l'ONG Save the chidren, chef de playdoyer auprès de l'UE ainsi que Marie-Christine Mauroy, pédiatre à l'ONE.

