Routes mythiques de France : le sentier des douaniers

"Le sentier des douaniers" réalisé par Matthieu Despiau à voir sur la Une le jeudi 16 août à 22hOO.

Ce chemin magnifique qui serpente sur 2000 kilomètres, le littoral breton, du sud du Morbihan jusqu'au Mont Saint Michel en suivant les méandres de la côte, est l'un des plus grandioses de l'Hexagone. Fait de terre, de roche et de sable, dessiné en 1791, il permettait aux douaniers de surveiller la côte et de chasser les contrebandiers. Emprunté par les douaniers jusqu'au début du 20e siècle, il fut peu à peu délaissé. En 1965, des associations bretonnes de sauvegarde du littoral décidèrent de réhabiliter ce patrimoine unique au monde et d'en faire l'un des plus beaux sentiers de randonnée de France.