Routes mythiques de France - la route des cols

A ne rater sous aucun prétexte le jeudi 09/08 sur la Une à 22h 10

La route des Cols, c'est une épopée de 950 kilomètres qui traverse les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. Une ascension qui se frotte aux plus hauts sommets (dont le fameux Tourmalet). Et entre chaque exploit, des étapes magnifiques du Pays Basque au Pays Cathare.

Stéphane Jacques s'embarque dans ce défi pour le corps. Mais pas seulement. Au fil de sa chevauchée à vélo, il découvre que la route des cols épouse le tracé de la " route thermale " imaginée il y a plus de 150 ans par Napoléon III pour relier les nombreuses stations de remise en forme. A sa genèse, cette route des superlatifs physiques visait donc aussi une quête du bien-être. Et puis cette route qui éreinte n'est-elle pas le prétexte à de jolies rencontres (humaines et animales ) qui requinqueraient n'importe quel grimpeur.

La route des cols, une aventure pleine de courbatures et de sueur dans des paysages à couper le souffle !