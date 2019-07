Un road-trip sur la route des Grandes Alpes

17000 mètres de dénivelés positifs, 16 cols à franchir et près de 700 km de lacets : c'est la route dite des Grandes Alpes. Une route des cimes qui relie Thonon-les-Bains à Nice, le Lac Léman à la Méditerranée et qui est née il y a 100 ans à l'initiative du Touring club de France pour développer le tourisme automobile à peine naissant

Des randonneurs, des alpinistes, des bergers, des fans du tour de France, des gardiens de refuge, à chaque virage son histoire. Finies les années bling bling, la frénésie des destinations lointaines clés en main. Ici, c'est ambiance kermesses et fêtes de village. Un road movie alpestre et franchouillard où autochtones et touristes tentent de trouver leur recette du bonheur, là-haut, l'été, dans nos alpages.

