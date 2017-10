1917 Révolutions : un documentaire inédit

Pour commenter ce documentaire, Retour aux sources recevra l’historien de l’Université de Liège Vincent Genin. Une émission à voir sur le vendredi 13 octobre à 22h45 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 14/10 à 21h05 et le 16/10 à 13h35.

Février 1917. Alors que le monde est plongé dans la tourmente de la Grande Guerre, un immense pays, la Russie des Tsars, que l'on croyait éternelle, entre en révolution. Une révolte populaire, spontanée, qui emporte tout sur son passage et surprend tout le monde, y compris les principaux chefs révolutionnaires. En quelques semaines, le régime tricentenaire et autoritaire, incarné par son tsar Nicolas II, s’effondre sous le regard sidéré de ses alliés. S’ouvre alors une période d’espoir, où souffle un vent puissant de liberté. Neuf mois de révolte populaire et spontanée. Mais la Première Guerre mondiale qui se poursuit entraîne le pays dans le chaos. Jusqu’à ce qu’en octobre, le parti bolchevique, pourtant minoritaire, s’impose par la force, mettant fin aux aspirations démocratiques qui animaient les premiers acteurs de la révolution. Claude Anet, un journaliste français installé à Pétrograd, le centre névralgique des événements, témoigne à hauteur d’homme de cette formidable aventure qui, en neuf mois à peine, a profondément changé le destin de l’humanité. La postérité n'a retenu que la révolution d'Octobre ; elle a oublié que celle de Février aurait pu conduire la Russie vers un autre destin.