Revoir le documentaire percutant "Demain"

À l’heure ou la question de la pollution de l’air fait rage en Belgique, ce documentaire représente, comme toujours, une lueur d’espoir. C’est dans ce contexte de crise écologique, économique et sociale que Cyril Dion et Mélanie Laurent ont décidé de parcourir notre belle planète à la recherche de solution durable pour de meilleurs lendemains. Loin de poser un regard défaitiste et accusateur, ce documentaire fait réfléchir en posant les questions du changement avant qu’il ne soit trop tard.

Le documentaire incite à agir et démontre que nous sommes tous acteurs du monde de demain.