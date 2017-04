"Rêver le futur" : L'énergie et la musique du futur

En 2050, nous serons près de 9 milliards d'habitants sur notre planète et d'ici là, les besoins en énergie ne vont cesser de croître. Pour répondre à la demande mondiale, l'approvisionnement en énergie devra progresser de 75 % d'ici là. Or, les sources d'énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) que nous utilisons massivement aujourd'hui se raréfient et à terme, vont s'épuiser. De plus, elles sont très polluantes et entraînent des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète et bouleversent le climat. Ce modèle a atteint ses limites. Comment en finir avec les énergies fossiles ? Quels sont les modèles de production à mettre en place pour 2050 ? Deviendrons-nous tous producteurs d’énergie ? Des réseaux de distribution innovants et intelligents auront-ils émergé? Aurons-nous inventé de nouvelles sources d’énergie ? Autant de questions auxquelles tente de répondre cet épisode qui comprend la participation de Bertrand Piccard, 1er pilote à voler 120 heures au-dessus de l’Océan Pacifique à bord du Solar Impulse, et de Ellen MacAthur, navigatrice britannique détentrice du record du tour du monde à la voile en 2005.