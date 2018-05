Retour aux sources : Mai 68 vu par la police

"Mai 68 dans l’œil de la police " : un documentaire de François Pomes à voir dans Retour aux sources le vendredi 4 mai à 23h20 sur La Une

De mai 68, l’Histoire retient ces étudiants, massés à la Sorbonne ou à l’Odéon. Et ces millions de salariés, défilant dans les villes d’une France paralysée par la grève générale. Pourtant, mai 68, ce sont aussi ces forces de l’ordre, souvent désemparées, et ces journalistes, que le gouvernement tentera de museler, et dont le regard évoluera au fil des événements. Leur mai 68, n’est pas celui des étudiants, ni des ouvriers. Eux, ils étaient les défenseurs ou les témoins d’un Etat en train de chanceler. Comment les forces de l’ordre ont-elles vécu cette révolte étudiante et la grève générale ? La riposte policière, tant pointée du doigt, était-elle vraiment démesurée ? Quels souvenirs les photojournalistes, positionnés au milieu des affrontements, gardent-ils de mai 68 ? Pour y répondre, le réalisateur a eu accès à des archives exceptionnelles de la préfecture de police et a recueilli une série de témoignages inédits. CRS, policiers, pompiers, journalistes. Tous ont été marqués par ces deux mois qui ont ébranlé la France. Tous ont une histoire à raconter. Celle d’un mai 68, vécu de l’autre côté des barricades.