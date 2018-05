Retour aux sources : Zoos humains

"Sauvages, au coeur des zoos humains à voir le vendredi 25/05 à 22h sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 26/05 à 21h05 et le 28/05 à 13h30

Pendant plus d'un siècle, aussi bien en Europe, qu'aux Etats-Unis et au Japon, des êtres humains à part entière ont été considérés comme des attractions. L'Homme est alors exhibé à l'Homme dans le cadre d'expositions universelles ou coloniales, dans des zoos, des cirques ou des villages indigènes reconstitués. On compte entre trente et trente-cinq mille figurants, exhibés devant plus d'un milliard deux cents millions de visiteurs. Pour la première fois, ce documentaire fait ressurgir ce pan oublié de l'histoire de l'humanité en s'appuyant sur les témoignages de six parcours singuliers.

Depuis la seconde partie du XIXème siècle jusqu'au début de la Première Guerre Mondiale, c'est ici une histoire internationale stupéfiante qui est comptée. Ce récit part de l'ère de la pré-mondialisation et concerne les populations les plus diverses de chaque continent.

Pour commenter ce documentaire, Elodie recevra Bruno Victor-Pujebet, le réalisateur du film ainsi que Maarten Couttenier, historien et anthropologue au Musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren.