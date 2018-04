Retour aux sources : voitures de courses mythiques

A voir le vendredi 6 avril à 22h40 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 07/04 à 21h05 et le 17/04 à 13h30

Les flèches d’argent : c’est l’histoire de l’une des plus fameuses légendes automobiles du siècle. Un mythe créé par Ferdinand Porsche et voulues par Adolf Hitler et qui a dominé tous les Grands Prix entre 1934 et 1939. Cette domination sans partage sur les circuits va fasciner le monde entier. Mais c’est aussi un exploit dédié au service d’une idéologie criminelle. Hitler a récupéré leur technologie pour s’en servir dans ses avions, ses blindés, et autres machines de guerre. Après la guerre, les soviétiques trouvent ces voitures et les étudient pour comprendre leur suprématie. Dans les années 80, un collectionneur américain en visite en URSS retrouve des morceaux de Flèches d’argent et les fait rapatrier et restaurer. Sur les 19 flèches d’argent d’avant-guerre, seules 4 ont été retrouvées et restaurées. L’une d’elles se trouve dans une collection privée en Belgique et court encore aujourd’hui sur les circuits du monde entier, dont celui de Spa-Francorchamps.

Pour poursuivre le débat, Elodie de Sélys a invité Nicolas Delvaulx, le réalisateur du documentaire ainsi que Pierre Van Vliet, ancien journaliste automobile sur TF1 et ancien pilote et manager d'écuries, il est aujourd’hui consultant en sport automobile.