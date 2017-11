Retour aux sources : un explorateur belge méconnu dans les années 20

"Marquis de Wavrin, du manoir à la jungle" un documentaire de Grace Winter et Luc Plantier à voir sur La Une le vendredi 1er décembre à 22h45 dans Retour aux sources. Rediffusion sur La Trois le 4/12 à 13h30 et à 23h15.

Grâce à la sauvegarde de ce patrimoine à la Cinémathèque royale de Belgique, nous découvrons qui était le Marquis de Wavrin, défenseur et ami des indiens du Haut-Amazone et cinéaste dans l’âme.

Le marquis de Wavrin était un aristocrate belge né en Flandre en 1888. En 1913, Robert de Wavrin doit comparaître devant la justice pour avoir tiré sur deux gamins qui avaient grimpé dans son noisetier pour y voler quelques noisettes. Condamné à un an de prison, il s’évade vers l’Amérique du Sud avant d’avoir pu être arrêté. La chasse le passionne, et il commence un long voyage, mélange de tourisme et d’aventure.

Après 1917, Gaumont lui procure une caméra, en insistant sur l’importance – naissante – de ramener des documents filmés des régions alors encore inconnues ou peu connues de la terre. Il entreprend alors des voyages en Bolivie et en Amazonie. Grâce à ce film distribué dans plusieurs pays européens et en Amérique du Sud, le Marquis acquiert une reconnaissance internationale. Le Marquis a voyagé et filmé ainsi en Amérique du sud jusque peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Bloqué en Belgique à cause de la guerre, le Marquis espère émigrer définitivement en Amérique du Sud avec sa femme, mais celle-ci ne veut pas quitter la Belgique.