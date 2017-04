Retour aux sources revient sur les accords de Yalta

Alors que la conférence de Yalta débute, le 4 février 45 à 17 h, les " trois grands " ont tout lieu d’être optimistes : la victoire ne fait plus de doute et l’accord auquel ils ont abouti semble de nature à préserver les valeurs qui avaient été l’enjeu des combats. L’Europe va retrouver sa liberté, les derniers vestiges du fascisme et du nazisme vont être effacés, et les peuples libérés vont pouvoir se donner les institutions démocratiques de leur choix. Pourtant, dans quelques mois, il ne restera plus de cet accord que des différends idéologiques irréconciliables, qui mèneront à la Guerre froide et à Hiroshima. Comment expliquer l’échec si rapide d’un réel effort d’entente ?