Retour aux sources nous emmène dans les coulisses d'Hollywood

Ce film contient des séquences censurées pendant des décennies. Il y sera question de sexe, de sang, de religion et de politique. C’est la face cachée de l'usine à rêves. Il dévoile la ville du péché et de la perdition, celle qui horrifie les ligues de vertu, les tenants du politiquement correct et de la morale. Au-delà des films et des mœurs de la communauté qui les fabrique, c'est une histoire de la société américaine sur près d'un siècle qui est mise à nue. Car les scénarios les plus fous sont souvent égalés, voire dépassés, par les vies tragiques de ceux et celles qui les incarnent à l'écran provoquant à la fois fascination et répulsion de la part du public. Hollywood peut créer des stars, les contrôler parfois, et certainement les protéger d'elles-mêmes et du grand public. De Charlie Chaplin à Alfred Hitchcock, en passant par Judy Garland, l'histoire d'Hollywood regorge de morts mystérieuses, d'histoires d'amour scandaleuses, de dépendances, de surdoses, et même de meurtres dont les premiers tabloïds s'emparent.

Pour commenter ce documentaire, Elodie sera entourée de Alain Berenboom, avocat et écrivain belge. Grand cinéphile, il est également chroniqueur pour " Le Soir " et a été l’un des plus grands défenseurs contre la censure du film " L’Empire des sens ". Elle recevra également Stanley Berenboom, Stanley Berenboom est titulaire d’un master en communication de la VUB. Passionné par le cinéma, il a travaillé notamment à la Motion Picture Association of America (MPA).