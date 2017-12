Retour aux sources : Liquider Hitler

"Opération Foxley. Mission, liquider Hitler " : un documentaire de Guilain Depardieu à voir sur La Une le vendredi 15 décembre à 22h45. Rediffusion sur La Trois le 16/12 à 21h05 et le 18/12 à 13h45

Toutes les tentatives pour tuer Hitler ont été un échec. Pourtant, une mission restée secrète jusqu'à la fin des années 90 aurait eu une grande chance de réussir : l’Operation Foxley. Son but : abattre Hitler lors de sa promenade matinale quotidienne au Berghof, sa résidence bavaroise. Deux soldats parachutés dans la région étaient censés trouver un endroit parfait pour tirer sur Hitler et l’arrêter dans sa folie meurtrière et stopper cette guerre dévastatrice. Grâce aux documents déclassifiés par les services secrets britanniques, à des archives et des reconstitutions, ce film retrace en détails un plan qui aurait pu accélérer la chute d'Hitler et changer le cours de l’Histoire.