Retour aux sources : Les secrets des voitures des chefs d'Etat

"Les secrets des voitures des chefs d'Etat" : un documentaire à voir e vendredi 12 janvier à 22h35 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 13/01 à 21h10 et le 22/01 à 13h30

Depuis que la voiture existe, les chefs d'Etat en ont fait une marque de leur pouvoir, jusqu'à les faire entrer dans l'Histoire. Comme le général de Gaulle, fidèle jusqu'au bout à sa DS 19, celle qui lui aurait sauvé la vie lors de l'attentat du Petit-Clamart grâce à sa suspension hydraulique. Ou comme Hitler, qui a fait de sa Mercedes 770k de parade, 400 chevaux sous le capot, un outil de sa propagande. Le Pape, lui, est aujourd'hui indissociable de la Papamobile, généralement un 4X4 blanc, popularisé par Jean-Paul II. Outre-Atlantique, les présidents des Etats-Unis ne se séparent plus de " The Beast ", un monstre de sept tonnes, conçue sur mesure, ultra-blindée, équipée d'un brouilleur d'ondes et d'un diffuseur de fumée. Prestige, pouvoir, sécurité, propagande.... A bord des voitures des chefs d'Etat, ce documentaire propose une enquête sur les secrets de ces automobiles qui ont marqué l'Histoire...

Pour commenter ce film, Elodie de Sélys recevra Philippe Casse historien de l’automobile et le journaliste de la RTBF Gérald Wéry.