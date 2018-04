Retour aux sources : Les routes de l'esclavage

"Les routes de l’esclavage" : une série réalisée par Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant à voir sur La Une le 27/04 à 22h35 (épisodes 1 et 2) et sur La Trois le 28/04 à 21h05 (épisode 3 et 4)

L’histoire de l’esclavage n’a pas commencé dans les champs de coton. C’est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l’aube de l’humanité. A partir du VIIe siècle, et pendant plus de 1 200 ans, l’Afrique a été l’épicentre d’un gigantesque commerce d’êtres humains parcourant l’ensemble du globe. Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhaïs, Sosos, Akans, Yorubas, Ibos, Kongos, Yao, Somalis... Au total, plus de 20 millions d’Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage.