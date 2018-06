Retour aux sources : Le Versaille secret de Marie-Antoinette

A voir le vendredi 08 juin 22h30 sur la Une. Rediffusion sur la Trois le 11/06 à 13h30

Le Hameau est la création ultime de la plus célèbre reine de France, l'aboutissement du paradis qu'elle s'était peu à peu forgé, en marge du palais de Versailles. Arrivée en France à 14 ans, Marie-Antoinette n’eut de cesse d’échapper au protocole de la cour. Les différentes demeures qu’elle occupa en disent davantage sur la reine au destin tragique que n’importe quelle biographie officielle. Ils nous parlent d’elle qui a exprimé entre bâtis et jardins ses états d’âme, ses fragilités et ses rêves. Elle s’empare du Petit Trianon et des jardins pour les modifier à sa guise en véritable maître d’œuvre.

Apothéose de son œuvre, et de son désir d’intimité, le Hameau, tout au fond de son jardin à l’anglaise, minuscule village rustique en son extérieur mais véritable pépite artistique en son intérieur. En à peine 20 ans, Marie-Antoinette a profondément marqué Versailles de son empreinte. Louis XIV, en a été le bâtisseur, Marie-Antoinette en fut l'insatiable architecte d'intérieur. Après la Révolution, le Hameau résiste difficilement aux ravages du temps. Un chantier d’envergure lui rend justice, et le " Hameau de la reine " sera présenté, entièrement rénové, au public en mai, pour la première fois depuis le 18ème siècle.