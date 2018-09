Retour aux sources : Le procès d'Auschwitz, la fin du silence

Une émission "Retour aux sources" à voir le vendredi 14 septembre à 22h 40 sur La Une. Rediffusions sur la Trois 15/09 21h00

20 décembre 1963 à Francfort en Allemagne de l'Ouest débute un procès historique. 18 années après la guerre, 22 anciens SS vont enfin répondre de leurs crimes commis au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Tous avaient réussi à se fondre dans la masse pour recommencer une nouvelle vie sans jamais être inquiété par la justice. Pour les inculper, il a fallu une enquête de 4 ans menée par une poignée de juristes allemands engagés. Leur objectif : organiser un procès médiatique et retentissant afin de confronter le pays avec son passé. Car à l'époque, Auschwitz n'évoque rien à la grande majorité des Allemands. Saisi d'une amnésie collective, le pays a même intégré d'anciens nazis dans la fonction publique. C'est ce silence que le procès d'Auschwitz va briser. Pendant 22 mois, dans un climat de tension et d'hostilité, plus de 200 survivants d'Auschwitz viendront témoigner à la barre pour dévoiler au monde entier les coulisses de la machine à tuer.

Pour commenter ce documentaire, Elodie recevra Paul Sobol, rescapé des camps de la mort nazis, Laurence Schram, historienne au musée Kazerne Dossin de Mechelen et Henri Goldberg, Président de la Fondation Auschwitz