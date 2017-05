Retour aux sources : le pré des anges

Aux portes de la capitale française, entre les voies expresses du " Val de Seine " et le parc des Expositions, l’héliport de Paris rétrécit comme une peau de chagrin. Ce petit désert parfaitement ras est tout ce qui reste d’une plaine jadis vouée au maraîchage et aux chasses des princes ; l’unique lambeau d’un champ de manœuvres d’où s’arrachèrent du sol les premiers héros de la conquête du ciel.

Roland Garros, Santos-Dumont, les frères Voisin, Henri Farman, Louis Blériot y réalisèrent des exploits légendaires et dérisoires. Leurs appareils, pesant 40 kg tout au plus, moteur compris, n’accomplissaient alors que des sauts de puce, et rarement à plus de deux ou trois mètres du sol.

C’est ici qu’en 1908 Farman couvre le premier kilomètre en circuit fermé ; là que la baronne de Laroche empoche le premier brevet de pilotage décerné à une femme ; et d’Issy encore que s’élance la première ligne aéropostale de l’histoire, reliant le champ de manœuvres à Deauville.

De 1905 aux prémices de la Grande Guerre, tout ce que le monde civilisé comptait d’aventuriers, d’industriels, de journalistes, d’inventeurs, de mondaines ou d’espions se rua sur le talus des fortifications qui bordaient le pré des anges.

Pour commenter ce documentaire et y poser un regard belge, Elodie recevra Jeanine Martiny, ancienne cheffe de cabine à la Sabena et Jean-Louis Thieffry, petit-fils du célèbre aviateur belge Edmond Thieffry, pilote émérite de la 1ère guerre mondiale et qui a effectué en 1925 le premier vol Bruxelles-Kinshasa (Léopoldville) avec la Sabena.