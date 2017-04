Retour aux sources : La guerre des enfants

Des milliers d’orphelins, de vagabonds, d’enfants égarés pendant l'exode et d’enfants juifs déportés : la brutalité de la Seconde Guerre mondiale a jeté les enfants dans le chaos des années sombres. Placés au coeur du projet de régénération du Maréchal Pétain, mis au travail par nécessité, confrontés à la faim, à la mort, à la déportation, condamnés massivement par une justice dépassée, les enfants de la guerre ont été à la fois les instruments et les boucs émissaires d'un pouvoir totalitaire. Comment les enfants de cette génération ont-ils survécu à cette violence ? Ont-ils réussi à surmonter ces traumatismes ? À travers les yeux de ceux qui en ont été les victimes, c’est une autre guerre qui est ici racontée, cette guerre contre les enfants.

Le film est construit autour des destins exceptionnels de 9 enfants ordinaires qui avaient entre 4 et 14 ans sous l’Occupation. Pour la première fois, à partir de leurs témoignages, de leurs lettres et de leurs journaux intimes, ils nous racontent leur Histoire de la Seconde Guerre mondiale : une histoire de violence, de peur, de traumatisme mais aussi de résistance. Fils de sympathisants au régime de Vichy ou de résistants, enfant de prisonnier ou orpheline de guerre, petite fille juive déportée ou enfant caché dans les montagnes, les témoins nous offriront la variété des regards et des points de vue à l’image des événements et de la société française de l’époque.