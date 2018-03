Retour aux sources : l'incroyable banquier d'Hitler

Un documentaire de François Pomès à voir dans Retour aux sources le vendredi 09 mars à 23h00 sur la Une. Rediffusion sur La Trois le 10/03 à 21h05 et le 19/03 à 13h40

Tout le monde a oublié Hjalmar Schacht. Personnage sulfureux, controversé, haï et admiré, qui fut pourtant l'un des hommes les plus importants de l'histoire économique du XXe siècle, celui qui brisa l'hyperinflation allemande de 1923 et sortit l'Allemagne de la grande crise des années 1930. Mais cet économiste au destin unique est aussi un homme maudit, marqué à tout jamais par sa collaboration avec Adolf Hitler. Après avoir sauvé la République de Weimar, il offre au dictateur nazi son accession au pouvoir, murmure à l'oreille de Roosevelt, complote contre le Führer lui-même, et sera condamné après l'attentat de 1944... Ce petit homme au corps maigrelet conscient de sa prodigieuse intelligence économique, est aussi un antisémite sans passion. Il finira sur le banc des accusés à Nuremberg. Mais contre toute attente, malgré son lien indirect avec les déportations, il en sortira blanchi, et achèvera sa course en conseiller spécial des pays non alignés avant de mourir dans l'indifférence générale en 1970.