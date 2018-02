Retour aux sources : Klaus Barbie, un monstre du IIIème Reich

"Klaus Barbie, la traque : un documentaire de Christophe Brulé et Vincent Tejero à voir dans Retour aux sources le vendredi 2 février à 22h40 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 10/02 à 21h05

C’est l’un des pires personnages de l'Histoire et un des plus tristement célèbres du IIIème Reich. Klaus Barbie, surnommé le "Boucher de Lyon", dirigeant de la Gestapo de 1943 à 1944, est coupable de la déportation de plus de 14 000 résistants, de l'envoi de 7 600 juifs dans les camps de concentration dont les 44 enfants d'Izieu et de l'assassinat de Jean Moulin.

Comment ce criminel a-t-il réussi à échapper pendant presque 40 ans à la justice française ? Pendant des années, dictateurs, services secrets, et même industrie française d'armements lui ont confiés les missions les plus noires, trafic d'armes, coups d'Etat, tortures. Sa cavale exceptionnelle révèle les coulisses peu reluisantes de la guerre froide et ses alliances cyniques. Devenu agent de la CIA, il sera exfiltré en Amérique latine avant d'y jouer, avec toute une nébuleuse d'anciens nazis, un rôle de trafiquant d'armes et de tortionnaire pour le compte de dictateurs latino-américains. Il sera impliqué dans la traque du Che Guevara, agent des services de renseignements allemands ou organisateur de coups d'état financés par des barons de la drogue. Seule la persévérance d'un légendaire couple de chasseurs de nazis, Serge et Beate Klarsfeld, parviendra à contrer la raison d'Etat. De Munich à Montluc en passant par Lima et La Paz, la chasse au nazi des Klarsfeld va durer plus de dix ans. Ils l’ont finalement retrouvé en Bolivie en 1971. Ils devront encore attendre dix ans avant qu'il ne soit enfin livré à la France. En 1987, à Lyon, Barbie est condamné à perpétuité pour 17 crimes contre l'Humanité. Il meurt en prison.