Retour aux sources : Joséphine Baker, première icône noire

Un film d'Ilana Navaro à découvrir sur La Une le vendredi 21 décembre à 22h25 dans "Retour aux sources". Rediffusion sur la Trois le 29/12 à 21h00.

100 ans avant Beyoncé, il y avait Joséphine Baker. Enfant pauvre du Missouri devenue danseuse et chanteuse en France, elle reste la 1re superstar noire au monde. Mais si l’icône Joséphine est aujourd’hui encore si présente dans nos mémoires, c’est qu’elle est bien plus qu’une grande star de music-hall, c’est une pionnière, une militante, une utopiste, qui n’a eu de cesse d’essayer de combattre le racisme et la ségrégation, se servant de son corps comme d’un outil politique. C’est cette histoire extraordinaire que nous allons raconter, l’histoire d’une petite bergère devenue reine, mais aussi celle d’une femme qui s’est servie de l’image que l’on projetait sur elle pour essayer de changer le monde.