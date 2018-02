Retour aux sources : inconnus fusillés par les SS

"Les inconnus du Bois de la Reulle" : un documentaire de Agnès Pizzini à voir dans Retour aux sources le vendredi 2 mars à 23h30. Rediffusion sur La Trois le 03/03 à 21h05 et le 12/03 à 13h30

Après le massacre d'Oradour-sur-Glane, Les SS du III Reich commirent le long de leur route, un grand nombre de crimes, moins connus, mais tout aussi terrifiants. Nombre de civils et de résistants furent abattus puis enterrés dans des fosses communes. Certains restent encore aujourd'hui disparus. C'est ainsi que le 27 juin 1944, 17 jours après la tragédie d'Oradour-sur-Glane, les SS vont fusiller 15 résistants chrétiens et juifs. Après la guerre, 10 d'entre eux seront identifiés laissant 5 morts anonymes. 70 ans après les faits, Agnès Pizzini nous propose de suivre des familles et quelques passionnés de l'Histoire dans leur quête, pour les uns de vérité, pour les autres de mémoire. Entre enquête dans les archives, recherche de liens de parenté, tests ADN ce documentaire retrace cette quête d'identité. Ou la volonté de quelques-uns de faire surgir la mémoire. Se souvenir pour pouvoir un jour oublier.