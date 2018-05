Retour aux sources : Hollywood et la politique

"Hollywood et la politique " réalisé par Mathilde Fassin à ne pas manquer le vendredi 18/05 à 23h15 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le samedi 19/05 à 21h05

Pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 le tout Hollywood s’est exprimé contre Donald Trump et de nombreux acteurs se sont mobilisés. Et son élection n’a fait qu’amplifier le mouvement. Mais une telle mobilisation des étoiles de Hollywood n’est pas nouvelle.

Du maccarthysme défendu par John Wayne à l’engagement de George Clooney pour les réfugiés syriens, en passant par Jane Fonda opposée à la guerre du Vietnam, l’acteur Ronald Reagan à la Maison Blanche et Meryl Streep mobilisée pour l’environnement, les acteurs hollywoodiens se sont régulièrement engagés en politique et ont profité de leur aura pour porter des causes chères à leur cœur. Au fil des décennies, la voix de ces acteurs engagés a eu un rôle à part dans la politique. Et ce n’était pas toujours sans risque pour leur carrière.

Pour le commenter, Elodie de Sélys sera entourée du journaliste cinéma de la RTBF Hugues Dayez et de l’acteur et réalisateur belge très engagé Bouli Lanners.