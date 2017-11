Retour aux sources : L'histoire inédite de la sexualité en Russie

" La double vie. Petite histoire de la sexualité en URSS " : un documentaire à voir dans Retour aux sources le vendredi 24 novembre à 22h30 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 28/11 à 13h40

" Chez nous, le sexe n’existe pas " avait-on coutume de dire en URSS. De fait, dès le milieu des années 20, la sexualité semble avoir complètement disparu en Union Soviétique. La sexualité en URSS a bien sûr toujours existé mais sous le signe d’une double vie en décalage permanent. Décalage entre la vie réelle et la vitrine proposée par le régime, décalage entre les pratiques du peuple et celles de ses dirigeants, décalage entre une mentalité permissive débarrassée des tabous religieux et le mode de vie sociale qui condamnait la vie sexuelle à la clandestinité… Pourtant l’histoire de la sexualité en URSS est riche en rebondissements. Elle commence avec l’amour libre décrété aux lendemains d’octobre qui débouchera sur le chaos généralisé. Staline y mettra fin en interdisant tout : l’homosexualité, l’avortement, l‘adultère, la pornographie et même la psychanalyse seront prohibés au nom d’une morale d’airain à laquelle les maîtres du Kremlin dérogeaient allègrement. À la mort de Staline, le dégel sera celui des corps mais pas celui des esprits : sous le règne de Khrouchtchev les artistes déviants et les homosexuels seront impitoyablement réprimés. La glaciation Brejnevienne qui s’en suivit sera caractérisée par une frénésie sexuelle comme unique exutoire d’une génération en proie au désarroi d’un peuple privé de toute perspective d’avenir. Avec l’avènement de Gorbatchev et de la Perestroïka le sexe fera enfin irruption dans l’espace public et en voyant la première scène de sexe du cinéma soviétique dans le film la " Petite Véra " en 1988, le monde entier découvrira enfin qu’en URSS, le sexe existe bel et bien.