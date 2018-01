Retour aux sources : Les femmes tondues pour collaboration en 44

Un documentaire de Patrick Cabouat "La tondue de Chartre" à voir Le vendredi 19 janvier à 22h50 sur La Une

Au centre de la photographie, Simone Touseau, jeune mère de 23 ans, complètement rasée et le front marqué de deux cercles au fer rouge, tient son bébé d’à peine trois mois. Elle n’a d’yeux que pour son enfant, dérisoire bouclier contre la vindicte populaire. Devant elle, marchent son père ainsi que sa mère, tondue elle aussi... Une majorité de femmes compose la foule des civils rigolards et vengeurs. C'est la seule photo représentant une " tondue " avec son enfant. Son esthétique, son mouvement, l'expression des visages, ce bébé symbole de honte, mais aussi d'espoir de vie après les désastres de la guerre, reflètent le choc des passions d'amour et de haine, des sentiments de justice et d'injustice, universels, habilement captés par le talentueux photographe. La photo de " La Tondue " connaît dès lors une célébrité grandissante et fait de la jeune femme une véritable icône des victimes de l’épuration sauvage. Mais dans le même temps, son identité et son histoire s’enfoncent dans l’oubli en particulier à Chartres où le sujet devient tabou. Ce documentaire plonge dans l'histoire complexe et ambiguë d'une femme accusée de collaboration avec l'Allemagne et de dénonciation de ses voisins qui ont été déportés.

Pour commenter ce film, Elodie sera entourée de Valérie Piette, docteure en Philosophie et Lettres et licenciée en histoire de l’ULB ainsi que Roland Baumann, historien de l’art et ethnologue de l’ULB