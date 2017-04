Retour aux sources : Eva Braun épouse Hitler

Ce film retrace l'histoire de cette jeune Munichoise de 17 ans, qui s'éprend en 1929 d'un ami de son employeur. Cet ami, c'est Hitler, le nouveau dirigeant du parti nazi alors en pleine ascension débridée. Il a 23 ans de plus qu'elle. Pendant des décennies, Eva Braun a été considérée comme la compagne décorative d'Adolf Hitler, "une blonde stupide", apolitique dont le Führer se serait servi pour se distraire. De 1929, date de sa rencontre avec Hitler au 30 avril 1945, date de leur mort, Braun est l'oreille attentive du dictateur nazi : tous deux échangent alors quotidiennement. Hitler lui achète une villa à Munich afin qu'ils puissent se voir régulièrement, sans éveiller aucun soupçons de la part des proches collaborateurs du Führer. Le 29 avril 1945, après 12 ans de relation ultra secrète, celui qui se déclarait " marié à l'Allemagne " épousera sa maîtresse, quelques heures seulement avant de se donner la mort ensemble, dans leur antichambre bunkerisée. Mme Hitler est née.

Eva Braun est une photographe et cinéaste amateur passionnée. Le documentaire s'appuie sur ses nombreuses prises de vues en couleurs léguées à l'Histoire ; des images exceptionnelles où le Führer et sa petite cour de fidèles nazis apparaissent dans leur quotidien, en déplacement dans les pays alliés ou lors des moments de détente au Berghof.

Qui est vraiment cette Eva Braun, dont l'existence n'a été révélée au grand public qu'en mai 1945 ? Etait-elle une jeune et douce ingénue ou une complice avisée du Führer ? Etait-elle au courant des crimes perpétrés par le nazisme ? Les soutenait-elle ? A-t-elle eu une influence sur Hitler, sur la guerre ? Autant de questions auxquelles ce film répond, au terme d'une minutieuse enquête et grâce au concours d'historiens tels Robert Frank, Heike B. Görtemaker et du philosophe et psychanalyste Boris Cyrulnik. Ce film lève le voile sur une femme énigmatique et apporte de nouvelles thèses sur l'influence de la jeune femme dans la vie du dictateur le plus meurtrier du 20ème siècle.