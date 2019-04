Retour aux sources en prime-time ! : "Sciences nazies : la race, le sol et le sang"

Si l'on sait aujourd'hui l'importance qu'a eu la biologie pour le IIIème Reich du fait de ses rapports directs avec l'effroyable logique de la " Solution finale ", on ignore encore largement l'étendue de l'entreprise scientifique sur laquelle les nazis s'appuyèrent pour justifier et asseoir leur projet politique. Au sein de diverses organisations rassemblant chercheurs et universitaires de renoms, l'Allemagne nazie a vu naître, dès 1933, une véritable " science de combat ".

L'Ahnenerbe, organisation fondée en 1935 et placée sous le contrôle direct d'Heinrich Himmler, fut le pilier de cette politique scientifique nazie. Au-delà des travaux strictement militaires mené pour le Reich (physique nucléaire, balistique) l'ambition centrale de cette organisation SS est la suivante : donner un contenu et une définition à la " race germanique ", et appuyer l'hypothèse de sa supériorité sur des preuves scientifiques.

Réalisé par David Korn Brzoza, invité d'Elodie en plateau, ce documentaire inédit et exceptionnel est à découvrir sur La Une le vendredi 26 avril dès 20h55. Rediffusion le samedi 27/04 sur la Trois à 21h55.