Retour aux sources : Bobby Kennedy, le rêve brisé de l'Amérique

A l'occasion des cinquante ans de la mort de Robert Kennedy, retour sur un des fils chéris de l'Amérique. Le documentaire s'ouvre sur les funérailles d'un président assassiné quelques jours plus tôt : Bobby enterre John Fitzgerald Kennedy, son frère. Deux questions le taraudent : va-t-il suivre le même chemin que son aîné ? Comment reprendre le flambeau de ce chef d'Etat adulé ?

Le parcours politique de Robert Kennedy est remarquable. Après avoir été ministre de la Justice aux côtés de son frère, il devient sénateur de l'Etat de New York, puis se lance dans les primaires démocrates pour pouvoir briguer la Maison-Blanche lors de la présidentielle de novembre 1968. Pendant cinq ans, il va s'engager en faveur d'un monde plus juste. Et il fera de la question raciale un combat, celui d'être aux côtés des plus démunis. Bobby se révèle. Après JFK, toutes les attentes se portent sur le cadet, surnommé "l'avorton" par le patriarche Joseph Kennedy. Patriote, fervent catholique, père de 11 enfants, il devient une figure progressiste dans cette société des années 1960 peu encline aux réformes. Il veut réaliser les promesses que son frère n'a pas pu tenir, et prêter sa voix à l'autre Amérique, celle qui n'a pas la parole. Bobby était à la tête de la commission chargée de lutter contre la corruption syndicale. Il a dû faire face à Jimmy Hoffa, chef du puissant syndicat des camionneurs, lié à la Mafia, qui le poursuivra de sa haine. Dans cette Amérique confrontée à la guerre du Vietnam, au mouvement pour les droits civiques - Martin Luther King sera tué en avril -, Robert Kennedy a représenté l'espoir. Il est assassiné le 6 juin 1968, à l'hôtel Ambassador à Los Angeles, le soir de sa victoire aux primaires de Californie.