Retour sur le parcours d'un écorché vif, Renaud en plein cœur !

Après 10 ans d’absence, Renaud sort un nouvel opus. A cette occasion et avec le réalisateur Didier Varrod, il revient sur son parcours chaotique dans un documentaire émouvant 'Renaud en plein cœur'.

Confronté à sa vie par images d’archives, il se montre grognon, râleur, tendre et émouvant. Afin de mieux le comprendre, le journaliste est allé à l’encontre de ses proches dont son frère jumeau et son ex-épouse qu’il qualifie encore et toujours de femme de sa vie.

Tous nous emmènent vers une vérité unique, celle d’un chanteur vulnérable capable à tout moment de nous toucher en plein cœur…

Pour découvrir toutes les facettes de cet artiste hors-norme, rendez-vous sur La Une le dimanche 16 juin 21h10 sur la Une. Rediffusion sur la Trois le 25/06 à 13h55.