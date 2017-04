Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir

Certains suivent des méthodes différentes mais rencontrent les mêmes difficultés : résister à la tentation d'un steak frites, rester motivés sur le long terme. Certains sont coachés de près, d'autres s'inspirent de méthodes parfois contestées. Aux USA, certains ont recours à des méthodes extrêmes. D'anciens militaires animent à coup de sifflets et d'insultes des " bootcamps " : des sessions d'entraînement musclées. Le " KE diet " fait également fureur : ceux qui l'adoptent ne s'alimentent plus que par des solutions protéinées ingérées par sonde nasale. La folie du corps parfait semble ne pas connaître de limites.C'est avec une approche plus douce basée sur une alimentation saine, du sport et un suivi Internet poussé qu'une Française, Valérie Orsoni, est en train de faire fortune. Sa formule semble séduire les stars comme Mariah Carey.