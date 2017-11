Les youtubers expliqués aux parents : découvrez l'univers incroyable de ces nouvelles idoles

"Les youtubers expliqués aux parents", un documentaire de Elodie Auguin-Boutit à voir le mardi 28 novembre à 20h30 sur la Deux

C'est en 2010 que le phénomène commence à exploser. Depuis mai 2016, un nouveau mot est même entré dans le Petit Robert : YouTubeur. Que se cache-t-il derrière ce mot et qui sont-ils, ceux qui ont créé leur métier de toutes pièces, et qui pourtant comporte des codes et enjeux spécifiques ? De plus en plus prisés par le public, les médias et les publicitaires : comment gagnent-ils leur vie ? Quel est le secret de leur talent ? À travers les témoignages exclusifs de celles et ceux qui ont choisi la toile comme mode d’expression, et en suivant l’évolution de leurs parcours, ce documentaire nous plonge dans les coulisses d’un mouvement devenu incontournable et nous questionne sur ce nouveau format de création porté par des stars comme Les youtubers. Dans leur travail et leur quotidien, depuis leur chambre d’ado ou leur salon de jeune adulte, bienvenue dans l’univers incroyable de ces nouvelles idoles qui réunissent des milliers de fans et fascinent toute une génération.