Quand le direct part en live

Une émission présentée par Elodie De Selys à voir le dimanche 15 avril à 20h10 sur la Deux

Grâce au direct, à la télévision, tout peut arriver, le meilleur comme le pire ! L'émission propose de revenir sur quelques-uns des moments les plus marquants de ces émissions réalisées sans filet. Parmi eux, les interventions souvent décalées de Jamel Debbouze et Fabrice Luchini, la rencontre mémorable entre Serge Gainsbourg et Whitney Houston sur le plateau de Michel Drucker ou encore les clashs de certains politiques comme Jean-Luc Mélenchon, reprochant à Daniel Cohn-Bendit de le tutoyer lors d'une soirée électorale. Au programme également, des incidents techniques, des invités imprévus ou, au contraire, le retard de certains obligeant l'animateur à combler en attendant leur arrivée.