Quand Joey Starr prête sa voix pour dénoncer le racisme aux États-Unis

"Je ne suis pas votre nègre" réalisé d’après le livre de James Baldwin, "I Am not your negro", nous offre un récit radical sur la question raciale aux États-Unis dont le sens est plus fort encore à l’heure de l’Amérique de Trump.

En confrontant les vies et les meurtres des trois militants pour les droits civiques, on découvre plus largement l’histoire d’un déni, historique et actuel, et la relation irrationnelle que les États-Unis entretiennent à la question de la race.

Coproduit par la RTBF, retrouvez le documentaire le lundi 19 février à 21h10 sur La Trois.