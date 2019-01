Propaganda, la fabrique du consentement" dans Retour aux sources

Un documentaire de Jimmy Leipold à voir dans "Retour aux sources" à 22h45 le vendredi 18 janvier sur La Une. Rediffusions sur la Trois 21/01-13h30 et 24/01 14h35.

En 50 ans, une poignée de penseurs vont les développer pour créer l'une des industries les plus florissantes de notre époque : les Relations Publiques. L'un des principaux théoriciens et techniciens de la fabrique du consentement s'appelle Edward Bernays. En 2001, le magazine " Life " le désignait comme l'une des 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle.