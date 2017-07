Prédateurs : trois derniers épisodes

A ne pas manquer sur La Une le dimanche 23 juillet dès 20h50 sur La Une, juste après le Jardin ExtraordinaireA

20h50: A la merci des saisons

Cet épisode s’intéresse aux prédateurs de l’Arctique, l’une des régions les plus inhospitalières du monde. Leur vie est réglée par les changements saisonniers qui modifient les paramètres de la chasse. Le loup, le renard polaire et l’ours blanc s’adaptent continuellement à leur environnement.

21h40 : A découvert

Certains territoires sont particulièrement exposés : Les prédateurs qui vivent dans la prairie, la plaine ou le désert ne peuvent pas bénéficier de l'effet de surprise pour tendre des embuscades à leurs proies. Ils doivent donc développer des stratégies. De leur côté, les proies se regroupent pour se protéger.

22h30 : Vivre avec les prédateurs

Les hommes empiètent de plus en plus sur le territoire des prédateurs. Ils sont la cause du problème, mais peuvent être la solution : leur rendre leur milieu naturel permet aux populations de se reconstituer et respecter leurs besoins. Plusieurs situations et les initiatives liées sont présentées : En Inde, des scientifiques luttent pour que les hommes n'envahissent pas leur forêt. Au Venezuela, d'autres étudient les harpies féroces, menacées par la déforestation. En Tanzanie, d'autres font campagne auprès des Masaï pour qu'ils ne tuent pas les lions. En Californie, les porte-conteneurs heurtent les baleines bleues. En Arctique, les ours souffrent de la disparition de la banquise.