Prédateurs : des images à couper le souffle !

Cette série nous propose de découvrir la relation entre le prédateur et sa proie sous un jour entièrement nouveau et nous offre un regard intime sur la relation qui unit le chasseur à sa cible. Grâce à des caméras qui permettent une grande proximité, le téléspectateur est littéralement plongé au cœur de l’action. Les tactiques des prédateurs varient selon les habitats : ils apprennent à être furtifs et rusés, pour approcher au plus près des proies sans se faire repérer. Ils doivent se regrouper, pour être plus efficaces. Ils ont un arsenal très varié à leur disposition. Tout au long de la série, on découvrira les tactiques des araignées, des léopards, des chiens sauvages, des ours polaires, des loups arctiques, les baleines et les orques sauvages, les renards arctiques, des pieuvres, des macaques, des loutres marines ou encore des dauphins.

20h55 : L'art de l'embuscade

Dans les forêts, les prédateurs jouent à cache-cache avec leurs proies et doivent faire preuve de plus d’imagination et d’adresse que de force brute ou de vitesse. Les proies sont cachées dans la végétation ou la neige et les prédateurs doivent maîtriser l’art de l’embuscade.

21h45 : Le plus grand terrain de chasse

Cet épisode suit les prédateurs marins, des baleines aux albatros en passant par les dauphins, et révèle leurs techniques de chasse. Dans l’immensité de l’océan, les proies sont furtives et il faut faire preuve de persévérance pour parvenir à ses fins.