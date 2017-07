Prédateurs : série BBC

Cette série nous propose de découvrir la relation entre le prédateur et sa proie sous un jour entièrement nouveau et nous offre un regard intime sur la relation qui unit le chasseur à sa cible. Grâce à des caméras qui permettent une grande proximité, le téléspectateur est littéralement plongé au cœur de l’action, dont la tension est soulignée par la musique de Steven Price, le compositeur du film Gravity.

Les tactiques des prédateurs varient selon les habitats : ils apprennent à être furtifs et rusés, pour approcher au plus près des proies sans se faire repérer. Ils doivent se regrouper, pour être plus efficaces. Ils ont un arsenal très varié à leur disposition. Tout au long de la série, on découvrira les tactiques des araignées, des léopards, des chiens sauvages, des ours polaires, des loups arctiques, les baleines et les orques sauvages, les renards arctiques, des pieuvres, des macaques, des loutres marines ou encore des dauphins.

20h50 : La partie n'est jamais gagnée

Pour les deux protagonistes, l’enjeu est de taille : il en va de leur survie. Et contre toute attente, la partie n’est jamais gagnée pour le prédateur, et il manque bien souvent sa proie. Pour remporter ce duel, chacun doit parfaitement adapter sa stratégie à l’écosystème du terrain de chasse : les plaines, la forêt, les océans, les côtes et l’Arctique.

21h45 : A la merci des saisons

Cet épisode s’intéresse aux prédateurs de l’Arctique, l’une des régions les plus inhospitalières du monde. Leur vie est réglée par les changements saisonniers qui modifient les paramètres de la chasse. Le loup, le renard polaire et l’ours blanc s’adaptent continuellement à leur environnement.