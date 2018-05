" Pourquoi nous détestent-ils, nous les pauvres " : un documentaire de Michel Pouzol réalisé avec Sarah Carpentier, sur une idée d’Alexandre Amiel, à ne pas manquer le mercredi 16 mai à 20h20 sur La Une. Rediffusion le samedi 19/05 à 8h30 et sur La Trois le 24/05 à 10h35

Après s’être penché sur les fractures identitaires de la société française, cette fois ce sont les fractures sociétales qui sont analysées. Ce nouveau volet de la série documentaire " Pourquoi nous détestent-ils, nous les pauvres ? " est raconté à la première personne par Michel Pouzol. Un "bon pauvre" comme il le dit lui-même, de ceux qui s'en sont sortis et rassurent ses concitoyens prompts à la stigmatisation. Député socialiste de l'Essonne de 2012 à 2017, Michel Pouzol connaît bien le sujet de la pauvreté. A 40 ans, ce fils d'ouvrier chez Michelin et petit-fils de paysan, ancien intermittent du spectacle, il a vécu l'extrême précarité avec sa famille dans un cabanon en bordure de forêt à Brétigny-sur-Orge avant d'être élu député et de siéger à l'Assemblée nationale. Il passe en revue les clichés véhiculés sur les pauvres par certains hommes politiques, titres de presse et émissions de télévision. En gros, ceux-ci seraient des assistés qui vivent du RSA et des allocations familiales leur permettant de s'en sortir mieux que les smicards, des paresseux qui ne pensent qu'à s'adonner à la boisson.