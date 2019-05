Pourquoi nous détestent-ils nous les homosexuels ?

Réalisateur, scénariste et comédien, Gurwann Tran Van Gie assume son homosexualité depuis qu'il a 20 ans. En 2013, les violentes réactions homophobes des partisans de la « Manif pour tous », qu'il entend depuis son balcon, lui font craindre d'être pris comme cible pour la première fois. Cette année-là, les agressions contre les homosexuels sont multipliées par six. Tout en revenant sur son parcours, Gurwann Tran Van Gie explore les racines de l'homophobie. Il présente le travail de l'association Contact Rhône, qui tente de maintenir ou renouer le dialogue entre les lesbiennes, gays, bisexuels, et leurs familles. Quant à l'association Le Refuge, elle recueille les homosexuels mineurs chassés par leurs parents, au nombre de 1000 chaque année.

