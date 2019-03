Pourquoi nous détestent-ils nous les femmes ? A voir dans Doc Shot!

L'actrice et chroniqueuse Juliette Arnaud, aujourd'hui 44 ans, débarque à Paris à l'âge de 21 ans pour s'inscrire au cours Florent. Victime d'une agression sexuelle et choquée par la réaction culpabilisante d'une apprentie actrice, elle prend conscience de la misogynie. Dans cet épisode, Juliette Arnaud cherche à comprendre d'où vient le mépris voire la haine des femmes, recense les clichés sur les femmes et rencontre plusieurs personnes qui oeuvrent pour l'égalité et le respect entre les hommes et les femmes. Elle rencontre tout d'abord l'historienne Adeline Gargam, auteure d'un ouvrage sur l'histoire de la misogynie.

