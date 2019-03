Pervers narcissiques : une violence invisible à voir dans Doc Shot

On reconnaît souvent un pervers narcissique à l'état dans lequel il laisse sa victime.

Cette " autre violence conjugale ", non physique mais uniquement morale, fait autant de dégâts. De plus en plus souvent, le diagnostic de perversion narcissique intervient pour expliquer ces phénomènes d'enfermement dans le couple.

La réalisatrice Delphine Dhilly montre la réalité que revêt cette perversion qui reflète un phénomène social très fort et destructeur. Aujourd'hui, les victimes s'ouvrent plus facilement qu'avant et rencontrent des aides qui leur permettent de se reconstruire et de mettre des mots sur leurs années d'enfer.

Un documentaire de Delphine Dhilly à voir sur la Une le jeudi 14 mars à 22h15. Rediffusion sur la Trois le 21/03 à 13h25.