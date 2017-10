"Derrière l'autel", une enquête explosive menée par l'historien John Dickie et mise en images par le réalisateur Jesus Garcés Lambert à voir le mardi 17 octobre à 22h20 sur la Une.

Les scandales à répétition d'abus sexuels sur des enfants sont l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'église catholique. Ces dix dernières années, on a vu ces scandales éclater dans un pays après l'autre. Avec l'arrivée du pape François, le changement semblait en route. Mais la crise semble loin d'être terminée. Au fil de son enquête, l'auteur de ce documentaire a découvert des choses plutôt choquantes au contraire. Ainsi, 3 agresseurs sur 4 sont encore membres du clergé et les cas d'abus sexuels sont encore couverts par le plus haut secret par les évêques qui ne sont pas tenus de signaler les cas de pédophilie à la police. Certains prêtres, en fuite, trouvent même refuge dans des établissements religieux dans des pays en développement, où ils sont à nouveau en contact avec des enfants.

D'Italie en France, en passant par les États-Unis ou l'Argentine, l'historien britannique John Dickie mène l'enquête sur ce qui ralentit ce fameux changement promis par le pape François. Il s'est penché également sur l'attitude des trois derniers papes dans ce dossier. En partant à la rencontre des experts et des témoins, des magistrats et des membres du clergé, il nous montre comment, pour l'Église, cette question des abus sexuels sur des enfants est encore beaucoup plus profondément enraciné que nous l'avions imaginé.