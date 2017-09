Paul Kagamé dictateur ou pacificateur ?

" INKOTANYI " : un documentaire de Christophe Cotteret à ne pas manquer le mardi 26/9 à 22h30 sur La Une et le 05/10 à 21h30 sur La Trois.

Rwanda, juillet 1994. La rébellion la mieux entrainée du continent africain met fin au dernier génocide du XXème siècle, celui des tutsi du Rwanda. A leur tête, l’actuel président du Rwanda : Paul Kagame. Leur nom : les Inkotanyi. Formés dans la rébellion ougandaise de Yoweri Museveni au début des années 80, les Inkotanyi ont bouleversé la région des Grands Lacs depuis 30 ans.

Le président rwandais Paul Kagamé est une personnalité très controversée, dictateur sanguinaire pour les uns, modernisateur et pacificateur du Rwanda depuis 20 ans pour les autres. Il occupe un rôle central dans la région des Grands Lacs et mobilise l'attention de la communauté internationale. Le réalisateur Christophe Cotteret a gagné sa confiance et a pu le suivre pendant un an. Il a aussi obtenu de Kagamé et ses proches qu'ils racontent l'histoire de leur mouvement politico-militaire (le FPR ou Inkotanyi), né en Ouganda au début des années 80, revenu au pouvoir après le génocide.

L'ambition du film n'est ni hagiographique ni accusatrice, mais vise à recueillir le témoignage jamais entendu de cet homme fort, et à le confronter à la réalité des faits. Ce documentaire est une épopée qui met en lumière ce mouvement politico-militaire, à travers la voix de ses principaux acteurs.