Patrick Bruel, le préféré des Belges

Portrait intime de Patrick Bruel qui, seul, dans une salle de cinéma commente le film qui relate sa vie composé d’images d’archives et d’interviews de ses proches. Il parle de ceux qui l’ont fait rêver (Yves Montand, Serge Reggiani, Jacques Higelin) et de ceux qui l’ont aidé dans ses heures les plus fragiles. L’homme est rempli de chansons, de films, d’idoles... C’est à travers cette constellation de noms et de titres qu’il a tant aimés que Patrick Bruel nous fait rentrer au cœur de son incroyable récit de vie et de ses émotions.

"la story de Bruel", un documentaire de Stéphane Basset à voir en prime sur La Une le mercredi 26 juin à 20h20. Rediffusion le 29/06 à 07h00.