Paris : dans les secrets du luxe

"Paris : dans les secrets de la capitale mondiale du luxe" à voir le mardi 16 janvier à 20h30 sur la Deux.

Mathieu Pacaud est l'un des jeunes chefs les plus étoilés de la capitale. À sa table, il a accueilli Barack Obama et de nombreuses autres célébrités. Une clientèle exigeante, capable de dépenser 1 000 euros pour un souper fin. Son dernier pari : donner un grand coup de jeune à une institution parisienne, le restaurant " Le Divellec ", mais le défi sera difficile à relever.



Pour fabriquer les plus beaux bijoux du monde, Boucheron, un des plus grands joailliers de la place Vendôme, travaille des pierres précieuses qui peuvent atteindre 3 millions d'euros. Avec une telle matière première, les artisans n'ont pas le droit à l'erreur et doivent tous les jours réaliser de " petits " miracles.



Chantal Thomas habille de lingerie fine les femmes les plus élégantes du monde. Pour créer ses dessous délicats, elle fait travailler les dernières dentellières de Calais. Son challenge : rhabiller les danseuses du Crazy Horse qui, d'habitude, se produisent nues. Une révolution pour ce mythique cabaret parisien !



Derrière les marques prestigieuses et les grands noms, des milliers de petites mains s'activent. Ils sont serveurs, femmes de chambre ou encore voituriers. Gigi est en charge des plus belles voitures du Faubourg Saint-Honoré. Pour que les clients puissent faire leurs courses sans se soucier des problèmes de stationnement, cette jeune femme s'occupe de leurs Rolls-Royce, Porsche ou Ferrari. Les plus beaux modèles du monde passent tous les jours entre ses mains. Un travail à risque. La moindre rayure peut lui coûter sa place !