Orient express, le voyage d'une légende

Relier Paris à Constantinople, dès 1883, fut le pari insensé d’un homme, l’entrepreneur belge Georges Nagelmackers. Cet illustre inconnu, contemporain de Gustave Eiffel et de Ferdinand de Lesseps, a créé la Compagnie Internationale des Wagons-Lits qui exploita le palace sur rail pendant près d’un siècle. Premier trait d’union d’une Europe politique morcelée, l’Orient-Express a ouvert une nouvelle voie entre l’Orient et l’Occident grâce aux traités que Georges Nagelmackers parvint à signer avec chaque pays européen traversé. C’est aussi une révolution technologique et artistique avec les somptueux décors Art Déco créés par le maitre verrier René Lalique et le marqueteur René Prou. Le train a bouleversé les mœurs de l’époque, avec son atmosphère raffinée.

Grâce aux effets spéciaux et 3D qui reconstituent pour la 1re fois le train du voyage inaugural de 1883 en teck, avec des scènes de fiction à la Gare de l’Est à Paris, dans d’authentiques voitures-lits et voitures-restaurants, le film nous emmène sur les traces de la ligne Paris - Istanbul, qui passait par Vienne, Budapest, Varna et Venise et qui permettait de parcourir plus de 3000 kilomètres en 3 jours; de franchir une dizaine de frontières comme les Alpes, le Danube et la poudrière des Balkans