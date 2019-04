"On a enlevé mes parents" enquête sur un réseau d'enlèvement des personnes âgées aux Etats-Unis

Au cours des prochaines décennies, la génération du baby-boom atteindra le statut de "personne âgée" et représentera un pouvoir d'achat de plus de 30 000 milliards de dollars. Un glissement de richesse sans précédent passera d'une génération à la suivante. Ce changement s'accompagne de la tentation et de la possibilité pour ceux, chargés de protéger les citoyens les plus vulnérables de la société, de céder à la cupidité et aux abus.

Des personnes âgées disparaissent à Las Vegas. Jugés séniles, elles sont expulsés de chez elles, droguées et placées dans des maisons de retraite contre leur gré. Leur autonomie est confisquée, leur dignité détruite et leurs économies progressivement volées, sans leur consentement.

Cette arnaque de plusieurs millions de dollars est perpétrée par "The Guardians" - les personnes mêmes qui ont juré de protéger les plus vulnérables parmi nous. Encadrés par un réseau de juges, d'avocats et de praticiens malhonnêtes, ces "gardiens" appliquent un stratagème sans scrupule, perfectionné depuis 30 ans, qui bénéficie du plus important transfert de richesse de l'histoire. Et rien ni personne ne s'est opposé à eux. Jusqu'à maintenant...

