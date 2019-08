Voici notre top 5 des bébés animaux les plus mignons

Dans “Nounous pour animaux” qui a débuté sur la Deux ce jeudi 8 août, vous suivrez des personnes formidables qui aident les bébés animaux orphelins. On les appelle les “Wildlife Nannies” !

Vous voyagerez donc (à travers votre télé) dans le monde entier – Europe, Afrique et Australie – pour découvrir le travail de ses spécialistes des animaux avec leurs bébés adoptés. Plus réconfortant et mignon, on n’a pas trouvé. Chaque épisode dure 30 minutes, et il est composé de 2 à 3 histoires.

Parmi tous les bébés animaux que vous aurez l’occasion de voir, on vous a sélectionné les plus mignons :